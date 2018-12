Jodie Whittaker confirma participação na 12ª temporada de 'Doctor Who'

A primeira doutora mulher de Doctor Who está confirmada para mais uma temporada da série de ficção científica. "Tem sido uma jornada extraordinária até então e eu não estou pronta para deixá-la ainda", revelou a atriz Jodie Whittaker ao site The Hollywood Reporter.

Jodie Whittaker foi a primeira mulher a assumir o papel de Senhora do Tempo ao longo dos 55 anos da série britânica. Com a estreia da 11ª temporada, em outubro deste ano, a atriz obteve a audiência mais alta da história do seriado, superando a visibilidade dos doutores dos anos anteriores. O último episódio vai ao ar no próximo domingo, 9, e retorna para um especial de ano-novo em 1º de janeiro. A 12ª temporada ainda não tem data de estreia revelada, mas a expectativa é de que as gravações comecem no início de 2019.