Jockey Club São Paulo realiza leilão do acervo de biblioteca da instituição

A Cia Paulista de Leilões realiza no próximo dia 15 de fevereiro, um leilão da biblioteca do Jockey Club São Paulo, que contém diversos títulos raros.

Desde o ano passado, o Jockey Club São Paulo vem se desfazendo aos poucos do mobiliário, decoração e obras de artes de sua antiga sede social, localizada no centro da cidade, que teve seu prédio vendido em 2013, por cerca de 90 milhoes de reais.

Em uma nova etapa, a instituição agora irá leiloar o acervo da biblioteca que funcionava na antiga sede social. " A ideia é leiloar não apenas livros raros e coleções antigas, mas todo o acervo que foi adquirido na década de 60 e também por meio de doações significativas dos sócios do Jockey Club " - diz Antônio Luiz Bei, curador responsável pela seleção de lotes do leilão.

Segundo Bei, " há dentre os lotes, livros originais da época do Brasil Império, com destaque especial para a Coleção de Viagens de Debret no Brasil ". O lance inicial deste lote que contém 3 volumes é de 50 mil reais.

Com acervo de cerca de 7 mil obras, para esta edição foram selecionados 400 lotes com preços variados a partir de 100 reais.

Os interessados já podem conferir os lotes raros no link do canal SuperBid e dar seus respectivos lances. Além da participação pela internet também será possível acompanhar o leilão presencialmente na sede do Jockey Club São Paulo, a partir das 20h30 horas no dia 15 de fevereiro.

