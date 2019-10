João Marcello Bôscoli fala de novo livro sobre Elis Regina na Casa de Francisca

O produtor João Marcello Bôscoli será recebido pelo jornalista Julio Maria, de O Estado de S. Paulo, na próxima terça, às 21h, na Casa de Francisca, para uma entrevista aberta sobre o livro Elis e Eu, 11 anos, 6 meses e 19 dias com a minha mãe, que acaba de ser lançado por João, filho da cantora. Julio, autor da biografia Elis, Nada Será Como Antes, recebe também, na sequência, a cantora Vanessa Moreno, que fará show com um repertório baseado nas músicas gravadas por Elis. Com ela, estarão os músicos Tiago Silva (piano), Fi Maróstica (baixo) e Jonatas Sansão (bateria). A Casa de Francisca fica na Rua Quintino Bocaiúva, 22, no centro. O preço de entrada cobrado pelo espaço é R$ 50. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.