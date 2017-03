“João e o Pé de Feijão na Terra do Nunca” é espetáculo de circo para públicos variados

A proposta de montagem surgiu no grupo em 2015 com o desejo de produzir uma montagem bem elaborada e que não fosse óbvia aos olhos dos menores e também dos maiores. Conscientes de que os pequenos são críticos e questionadores, o Circo do Mato busca mergulhar na poética através do faz de conta. Assim, a proposta é trazer ao público uma forma peculiar de apresentação, mantendo a característica de trabalho do Circo do Mato de mesclar o teatro e o circo, acrescentando a manipulação de objetos.

O grupo convidou o diretor e ator Anderson Bosh para a direção do espetáculo, que construiu o texto atendendo aos anseios do grupo. Desta junção construiu-se uma nova história a partir das fábulas João e o Pé de Feijão e Peter Pan.

“João e o Pé de Feijão na Terra do Nunca” é um espetáculo de teatro circo com diálogo direto com a manipulação de objetos, a literatura em verso e a música; a obra é contemporânea na sua encenação, propõe um ator criador, dialogo direto com outras linguagens artísticas e a vanguarda de um novo campo de proposição teatral: espetáculo infantil engajado.

Encenada a partir do universo fantástico da imaginação infantil, ela recria ambientes mambembescos e brincantes, propondo-lhes um estado grotesco, animalesco, irreal e imagético, de humor carregado de crítica, como são os remakes cinematográficos de clássicos literários, os modernos HQ’s e os longa metragem de desenhos animados, bem como o imaginário popular das crianças de um mundo pós-moderno.

A união de todas essas ações propiciou uma nova fábula que, temperada com nuances da cultura sul-mato-grossense e suas questões sócio-político-culturais, resultou num ambiente de reflexão crítica e posicionamento. Ao mesmo tempo lúdica, brincante e de diálogo direto com público, a apresentação não deixa de ser engraçada, divertida, curiosa, pictoricamente bonita e artística.

A obra em si é um lugar de reflexão e posicionamento crítico, tanto dela mesma, quanto do seu entorno, sua comunidade e questões características de sua cultura e posicionamento geográfico - questões frequentemente negadas ao conhecimento de crianças e jovens, público alvo desse projeto - não perdendo seu caráter lúdico, recreativo e artístico.

A proposta de montagem foi contemplada pelo Prêmio Rubens Correa de Teatro 2016, com investimento da Fundação de Cultura de MS, SECTEI e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, e as apresentações de estreia contam com a parceria do SESC MS.

Serviço

Apresentações livres e gratuitas

Ingressos distribuídos 1 hora antes de cada apresentação

Lotação máxima do teatro: 236 lugares

Local: Teatro Prosa SESC Horto

Dia 02 de março de 2017

Horário: 20h

Dia 03 de março de 2017

Horário: 18h e 20h

Sinopse do espetáculo

Capitão Gancho, um ardiloso e tenebroso vilão, invade a Terra das Nuvens banindo João e a sua mãe para a Terra do Nunca. O malvado aprisiona e escraviza o pai do menino e hipnotiza sua mãe para não se lembrar de nada. Exilados na Terra do Nunca a mercê dos infortúnios do lugar, João decide vender sua vaca Mimosa e acaba trocando-a com um ardiloso mascate por sonhos e feijões mágicos, que fantasticamente o levam de volta a Terra das Nuvens, as suas origens e histórias perdidas no passado. João enfrenta o gigante tenebroso e ardiloso “Capitão Gancho” em uma batalha heroica pela libertação de seus pais e a reconquista de sua casa na Terra das Nuvens.

Ficha técnica

Texto e direção – Anderson Bosh

Argumento – Circo do Mato

Direção de arte e objetos de cena – Mauro Guimarães

Elenco – Douglas Caetano, Mauro Guimarães, Murillo Atalaia, Patrycia Andrade e Yasmin Fróes

Direção musical – Carlos Anunciato

Produção executiva e comunicação – Laila Pulchério

Vozes infantis em off – Álvaro Atalaia, Eduardo Fróes, Isabela Fróes de Souza, Isadora Salles, Mavi, Pedro Navarrete e Yasmin Alves.

Figurinos – Marcelo Silva e Anderson Bosh

Fotografia – Larissa Pulchério

Designer gráfico – Diego Ouro Preto

Costuraria – Fátima Silva e Cida Silva

Veja Também

Comentários