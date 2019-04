João Doria posta foto de reunião com Keanu Reeves em São Paulo

O governador João Doria (PSDB-SP) publicou fotos de seu encontro com o ator Keanu Reeves, conhecido por atuar em filmes como a trilogia Matrix, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, na tarde desta quarta-feira, 3.

"Recebi há pouco a visita do ator e produtor Keanu Reeves. Ele e sua equipe vieram a São Paulo para conhecer pontos icônicos da capital e do Estado que servirão de cenário para sua nova série a ser gravada ainda este ano aqui no Brasil", escreveu Doria.

Keanu Reeves está em São Paulo desde a última terça-feira, 2, para tentar trazer as filmagens de uma série produzida por ele para a capital paulista. A negociação está sendo feita por um setor da Spcine encarregado de atrair produções para a cidade.

Ele também já se encontrou com Bruno Covas (PSDB-SP), prefeito de São Paulo.

