João Donato também estará no Palco Sunset

Aos 82 anos, João Donato vai levar seu piano e seu teclado de volta ao Rock in Rio. Rodeando o músico no Palco Sunset, estarão Mariana Aydar, Emanuelle Araújo, Tiê e Lucy Alves. Ontem, o quinteto se encontrou pela primeira vez, na casa de Donato, na Urca, zona sul do Rio, e tocou junto clássicos que provavelmente farão parte do show: A Rã, Bananeira, Sambou sambou, Emoriô e A Paz.

Será um tributo à obra seminal e sem par de Donato, precursor da bossa nova e um dos fundadores da moderna música brasileira, nos anos 1950/1960. "Quis fazer a homenagem com o mestre junto. Ele influenciou gerações", justificou o produtor do Sunset, o músico Zé Ricardo.

Em 2015, João tocou na Rock Street com integrantes da banda paulistana Bixiga 70, apresentando músicas do CD Donato Elétrico, que seria lançado no ano seguinte. Na edição de 2011, apresentou-se com Céu no Sunset com o repertório do disco histórico A Bad Donato, de 1970.

"O Rock in Rio nunca foi só rock. A nossa música, brasileira, afrocubana, caribenha, se adapta muito bem no festival. Achei muito emocionante participar", disse o compositor.

A Cidade do Rock, na Barra da Tijuca, será aberta dia 15 de setembro, com o dobro do tamanho da anterior, 300 mil metros quadrados. São sete dias de shows. Já foram divulgadas outros dez shows do Sunset, entre elas, o encontro entre Blitz, Alice Caymmi e Davi Moraes - no mesmo dia 16 de João Donato - e o de Ney Matogrosso com a Nação Zumbi. No Palco Mundo, os principais nomes são Lady Gaga, Maroon 5, Justin Timberlake, Aerosmith, Bon Jovi, Guns N' Roses e Red Hot Chilli Peppers. E os brasileiros ão Ivete Sangalo, Frejat, Skank e Titãs.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários