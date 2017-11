João Almino lança 'Entre Facas, Algodão' em São Paulo

Um advogado em fim de carreira deixa a vida para trás em Taguatinga, no Planalto Central, e segue para a periferia rural onde passou a infância para fazer um acerto de contas com o passado e vingar a morte do pai. Esse é o enredo de "Entre Facas, Algodão", que o diplomata e imortal João Almino lança nesta quarta-feira, 1.º, em São Paulo.

O autor, eleito para a Academia Brasileira de Letras este ano, autografa o livro, que é o 7.º romance de sua carreira, a partir das 19 horas, na Livraria da Vila (Alameda Lorena, 1.731).

Nascido em Mossoró, João Almino é autor, também, de "Ideias Para Onde Passar o Fim do Mundo", "Samba-enredo", "As Cinco Estações do Amor", "O Livro das Emoções", "Cidade Livre" e "Enigmas da Primavera". Brasília é cenário da obra de Almino.