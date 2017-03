João Almino é o novo membro da Academia Brasileira de Letras

João Almino, 67, escritor e diplomata potiguar, foi eleito nesta quarta-feira, 8, o novo ocupante da cadeira 22 da Academia Brasileira de Letras (ABL). Almino recebeu 30 votos entre os 33 acadêmicos que participaram do pleito, 23 presentes e 10 por carta. Foram registrados ainda três votos em branco. Favorito para a vaga,

ele sucede Ivo Pitanguy, que morreu em agosto do ano passado.

O escritor venceu o Prêmio Casa de las Américas em 2003, com As Cinco Estações do Amor (Record), e o Prêmio Passo Fundo Zaffari & Bourbon de Literatura em 2011, com Cidade Livre (Record). Seu último livro foi Enigmas da Primavera (Record), de 2015, finalista do Prêmio Rio de Literatura.

Almino também é autor de vários livros de História e filosofia política, que são referências sobre autoritarismo e democracia. Ele é ex-aluno do filósofo francês Claude Lefort. O diplomata deu aulas na Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM), Universidade de Brasília (UnB), Universidade de Berkeley, Universidade de Stanford, na Universidade de Chicago e no Instituto Rio Branco.

