J.K. Rowling teria bloqueado seguidora que questionou Johnny Depp em filme

Uma fã de Harry Potter viralizou no Twitter na última quarta-feira, 29, após afirmar que J. K. Rowling, escritora dos livros sobre o bruxo adolescente, a bloqueou na rede social.

Segundo a usuária identificada como Lindsay @ London, que de acordo com o Mashable se chama Lindsay B., J.K. Rowling a bloqueou na rede por um comentário que fez sobre a permanência de Johnny Depp no elenco de "Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald".

"Então, se entendi corretamente, o ator que fez Crabbe, um personagem secundário, foi demitido de Harry Potter por usar drogas. E ainda assim Johnny Depp, que abusou de sua mulher, ganha um papel grande nos seus filmes? Me corrija se estiver errada, J. K. Rowling", escreveu ela na terça-feira, 28, mencionando a conta oficial da escritora na rede. O ator Jamie Waylett interpretou Crabbe em seis dos oito filmes de Harry Potter, enfrentou acusações de usar e plantar maconha e deixou o elenco após problemas com drogas e roubo.

Enquanto isso, Johnny Depp foi acusado em maio de 2016 de agredir fisicamente a ex-esposa, Amber Heard. Por essa razão, a Justiça assegurou a Amber uma medida protetiva contra ele. A participação de Depp no primeiro filme da sequência, "Animais Fantásticos e Onde Habitam", foi criticada à época justamente em função da agressão. As críticas voltaram agora, após o anúncio do elenco e da data de lançamento do filme.

Na quarta-feira, Lindsay contou a todos a novidade: "J.K. me bloqueou", escreveu em maiúsculas. Até a manhã desta sexta-feira, dia 1º, seu tuíte foi compartilhado 59 mil vezes e tem mais de 143 mil curtidas.