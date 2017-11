J.K. Rowling dá conselho a escritora iniciante

J.K. Rowling é conhecida por dar respostas duras no Twitter. Além das diversas críticas a Donald Trump, por exemplo, ela já deu resposta a um homem misógino. Agora, porém, ela mostrou seu lado atencioso e incentivou uma internauta que estava com dificuldades para escrever.

"Eu gostaria de escrever como a J.K. Rowling e o Stephen King, mas é muito difícil para mim. Estou desmotivada. Nunca terminarei o meu livro", postou a usuária Roi-Sorcier d'Angmar.

O desabafo chegou até a criadora do universo Harry Potter, que se prontificou a respondê-la e encorajá-la. "Não escreva como eu. Escreva como você, ninguém mais pode fazer isso. Termine o livro!", respondeu Rowling.

A usuária ficou muito feliz com a atenção dada pela autora e agradeceu: "Meu Deus, obrigada pela resposta! Você é a melhor pessoa do mundo!". Outros internautas ficaram sabendo do desânimo da internauta e também mandaram suas mensagens de apoio.