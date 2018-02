'Jesus te ama porque não convive com você', diz Livia Andrade a Mara Maravilha

Na vez de Mara falar, Silvio Santos a provocou afirmando que ela não teria gostado da entrada de Lívia no Fofocalizando, já que perderia seu posto de 'rainha' do programa - Foto: Observatório da Televisão

As apresentadoras Mara Maravilha e Lívia Andrade trocaram farpas no Programa Silvio Santos deste domingo, 4, atiçadas pelo próprio apresentador.

Durante o quadro Jogo dos Pontinhos, os participantes precisavam escrever a continuação de uma frase proposta por Silvio: "Lívia Andrade foi colocada no programa Fofocalizando porque ela tem a língua..."

Na vez de Mara falar, Silvio Santos a provocou afirmando que ela não teria gostado da entrada de Lívia no Fofocalizando, já que perderia seu posto de 'rainha' do programa.

"Eu nunca fui nem rainha dos baixinhos, era a Xuxa. Não tenho essa síndrome de ego, de querer ser a melhor. O último que teve essa síndrome chamava Lúcifer, e eu tô bem longe!", respondeu Mara, enquanto Lívia fazia sinais com a mão indicando que ela estava "falando muito".

Quando Mara começou a elogiar seus colegas de programa, como Leão Lobo, Mamma Bruschetta e Leo Dias, e Silvio prosseguiu: "Está fazendo média com os colegas para os colegas não pedirem para ela Mara sair do programa. Porque agora ela não é tão útil. Útil é a Lívia Andrade. Uma salva de palmas para a Lívia Andrade!"

Em seguida, Silvio perguntou à plateia: "O que faço com a Mara Maravilha?". "Manda embora!", responderam os presentes.

"Eu nem ligo. Quanto mais bate, mais eu cresço, sabe por que? Primeiro me garanto sabe com quem? Com o lá de cima. Quem me garante é ele, depois eu, depois o 'paitrão', claro", disse Mara, em alusão religiosa, antes de mostrar a placa em que chama a colega de "Venenosa".

Momentos depois, antes de revelar que a resposta correta seria "Afiada", Lívia cutucou Mara: "Bom, só quero dizer uma coisa pra minha colega: Jesus te ama porque ele não convive com você, tá?!"