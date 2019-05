Jessie J confirma show em São Paulo

Jessie J se apresentará no Rock in Rio 2019 e confirmou um show extra no Espaço das Américas, em São Paulo, no dia 27 de setembro. Os ingressos começarão a ser vendidos pelo site Ticket 360 na próxima sexta-feira, dia 10, com valores que variam entre R$ 105 e R$ 480.

A cantora lançou R.O.S.E, seu último álbum, em maio de 2018, e se popularizou com as músicas Price Tag (2011) e Bang Bang (2014).

Jessie J não vem para o Brasil desde 2013, quando se apresentou também no Rock in Rio. Recentemente, seu namorado, o ator Channing Tatum, postou uma foto seminu após perder um jogo para ela. Os dois começaram a dar indícios de que estavam namorando em novembro de 2018.