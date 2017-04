Jerry Adriani enfrentava problemas de saúde desde o início de março

Desde o início de março, o cantor Jerry Adriani vinha relatando, por meio das redes sociais, seus problemas de saúde. Ele foi internado logo após o carnaval. Em 4 de março, publicou um vídeo em que afirmou ter sentido "problemas físicos" no fim do período carnavalesco. Por isso consultou seu médico e foi orientado a se internar. Submetido a "uma pequena intervenção", que não detalhou, o cantor disse que a situação estava "sob controle". O cantor, um dos ídolos da Jovem Guarda no anos 1960, morreu neste domingo, 23 no Rio. Adriani completara 70 anos em janeiro

Após a primeira internação, ainda em março, o diagnóstico era de trombose nas pernas. Em 14 de março, Adriani voltou a se manifestar no Facebook, desta vez por um texto: "Como muitos sabem, fui surpreendido por problemas de saúde que me levaram a uma internação e à constatação de que havia passado por uma trombose profunda que acabou provocando embolia pulmonar", dizia o post. Na ocasião, Adriani teve que cancelar shows, o que também anunciou em seu perfil no Facebook.

O cantor voltaria a ser internado no último dia 7. No dia 10, publicou uma nota em suas redes sociais anunciando que estava com câncer, sem mais detalhes. Segundo o post, o câncer foi diagnosticado após "uma série de exames". "Jerry está começando tratamento para controle desta patologia. Pedimos a todos que, independentemente de seus credos, solicitem força e pronto restabelecimento ao querido amigo e cantor", dizia a nota.

Após o anúncio da morte neste domingo, os perfis de Adriani no Facebook receberam várias manifestações de pesar, de fãs e músicos. O guitarrista Rick Ferreira, que integrou bandas de Raul Seixas e Erasmo Carlos, publicou uma foto ao lado de Adriani em 2001, em Liverpool, na Inglaterra, em que os dois se apresentavam durante a "Beatle Week".

