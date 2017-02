Jennifer Lopez faz mistério sobre relacionamento com Drake

Jennifer Lopez foi a convidada do The Ellen Degeneres Show nesta terça-feira, 21. A apresentadora perguntou com quem ela passou o Valentine's Day, o Dia dos Namorados nos Estados Unidos. A cantora estava em Las Vegas para um show e respondeu: "Passei com o público".

No entanto, Ellen não deixou barato. "Foi com esse cara?", e apontou para uma foto de JLo com Drake. Além de todas as fotos que já postaram juntos, há rumores de que os dois estão namorando. A cantora disse que não, "ele está fora em turnê agora" - e o mistério ficou no ar.

Elles fez uma brincadeira para que JLo escolhesse entre alguns nomes conhecidos, entre atores e cantores. Entre muitos deles, a cantora preferiu Harry Styles.

