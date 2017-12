Jennifer Lawrence estava preparada para sucesso, revela presidente da Paramount

"Não é simples falar. Não é fácil enfrentar críticas em uma escala global. Mas o fato é que eu tenho uma plataforma, e sinto que, se eu não a usar, não a mereço."

A presidente-executiva da Paramount Studios, Sherry Lansing, revelou que, quando conheceu Jennifer Lawrence, a atriz lhe disse que sabia que ia ser muito famosa e estava preparada para o sucesso. A declaração de Lansing foi dada durante o prêmio da The Hollywood Reporter atribuído às 100 mulheres consideradas mais poderosas do mundo do entretenimento, informa a People.

"Eu conheci Jennifer há mais de cinco anos, foi em um pequeno jantar na casa do Michael Burns executivo do estúdio", contou Lansing."Havia cerca de 12 pessoas lá e Michael veio até mim e me perguntou se eu podia sentar ao lado de Jennifer. Ele me disse que estava preocupado com ela. Michael me disse que Jogos Vorazes estava prestes a ser lançado e ele acreditava que ia ser um grande sucesso, e que Jennifer não tinha ideia nenhuma de como a vida dela ia mudar."

Lansing, no entanto, enxergou uma outra situação: ela disse ter encontrado uma Lawrence confiante, que não precisava de conselho de ninguém. "Mas aí, Jennifer fez algo bem incrível. Ela virou para mim e disse, 'Eu sei que Michael está preocupado comigo, e eu sei que ele queria que você falasse comigo, mas, por favor, não se preocupe comigo.'"

Lansing afirmou que Lawrence lhe teria dito: "Eu tenho um segredo. Eu sempre soube que ia ser famosa, então estou totalmente preparada para isso". "Nesta simples e direta honestidade, eu aprendi tudo o que precisava saber sobre Jennifer", continuou Lansing. "Eu sabia que ela era uma pessoa muito, muito especial e que ela ia ficar bem."

Na recepção do prêmio, Lawrence, vencedora de um Oscar e conhecida pela franquia Jogos Vorazes, reconheceu o papel das mulheres que denunciaram casos de assédio e abuso sexual na indústria. "Não é simples falar. Não é fácil enfrentar críticas em uma escala global. Mas o fato é que eu tenho uma plataforma, e sinto que, se eu não a usar, não a mereço."