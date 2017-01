O diretor de TV e cinema Jayme Monjardim apareceu com o braço esquerdo totalmente tatuado no último domingo, dia 15. Ele escreveu trechos bíblicos em todo o membro e mostrou o resultado numa publicação do Instagram.

"O resultado de 8 horas. Agora vamos pensar em terminar o outro braço", escreveu o diretor na legenda da foto. Antes disso, Monjardim já havia publicado um vídeo no qual dizia: "Vou virar uma Bíblia ambulante".

Veja Também

Comentários