Jay-Z interrompe show para passar mensagem motivadora a menina na plateia

O rapper Jay-Z protagonizou momento muito aplaudido durante um show da sua turnê do disco 4:44, realizado na cidade de Cleveland no último domingo, 19, e não foi enquanto cantava. Em uma passagem entre duas músicas, o marido da Beyoncé começou a conversar com a plateia, quando viu uma menina perto do palco.

"Agora, lembre-se do que eu estava dizendo: você pode ser qualquer coisa que quiser no mundo", disse o rapper. "Neste momento, a América é muito mais sexista do que racista. Mas você, jovem, tem o potencial para ser a próxima presidente dos Estados Unidos. É melhor acreditar nisso", completou, para aplausos da plateia.

Ele ainda fez graça perguntando a idade da garota e fez contagem regressiva para começar a cantar a próxima música do show, Niggas in Paris.