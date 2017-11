Jantar em homenagem a Claudia Raia vai arrecadar fundos para crianças do sertão

No dia 6 de novembro, Claudia Raia vai ganhar uma homenagem especial: a ONG Love Together Brasil irá oferecer um jantar beneficente para reverenciar a carreira e a história da atriz.

Todo o valor arrecadado com a venda dos convites, que custam R$ 395 cada, serão destinados a construção e abertura de seis poços artesianos, que irão beneficiar as crianças do sertão da Paraíba.

A Love Together Brasil é um ONG que foi fundada em 2014 para combater a desnutrição infantil e educar crianças e adolescentes.

O evento ocorre no dia 6 de novembro, no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo. Os ingressos devem ser comprados por meio de depósito na conta da instituição. Para mais informações, acesse o site http://www.lovetogetherbrasil.com/pt/doar/