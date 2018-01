James Franco nega, em programa de TV, acusações de assédio sexual

A cerimônia de premiação do Globo de Ouro, no domingo, 7, foi marcada pela manifestação de mulheres contra o assédio sexual - Divulgação

As acusações de assédio sexual em Hollywood voltaram a chamar a atenção após o ator James Franco vencer a categoria de melhor ator no 75º Globo de Ouro. Como resposta à volta dos rumores, Franco afirmou que não leu as acusações. "Apenas fiquei sabendo", disse em entrevista ao "The Late Show with Stephen Colbert", talk-show norte-americano.

Há um tempo o ator tem sido acusado de assédio pela também atriz e escritora Ally Sheedy, já fora das câmeras. Em um tuíte já apagado, segundo a revista "People", ela teria voltado a reclamar do assédio após a premiação de Franco. "Eu não tenho ideia porque de Ally está chateada", afirmou o ator.

A cerimônia de premiação do Globo de Ouro, no domingo, 7, foi marcada pela manifestação de mulheres contra o assédio sexual. Logo de início, a primeira estatueta foi entregue para Nicole Kidman, como melhor atriz em minissérie ou telefilme, por sua atuação em "Big Little Lies". "Minha mãe foi uma defensora dos direitos das mulheres. Cada conquista minha é uma conquista dela também", disse Nicole. "Que possamos mudar o mundo", completou.