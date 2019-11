'Jamais fico irritado', diz Erasmo sobre críticas à diferença de idade com mulher

Erasmo Carlos é apaixonado pela esposa, a pedagoga Fernanda Passos. Nas raras vezes em que publica algo sobre a vida pessoal no Instagram, o cantor expressa carinho nas palavras dedicadas a ela. Isso parece ser suficiente para o casal não se importar com as críticas sobre a diferença de 49 anos de idade entre eles.

"Sigo sem tornar pública minha vida particular e sorrio normalmente quando me perguntam. Jamais fico irritado com essas coisas. Somos vacinados contra isso", disse o cantor, que tem 78 anos de idade, ao jornal Extra.

O Tremendão da Jovem Guarda afirmou também que pretende ter mais filhos - ele é pai de Leo Esteves, Gil Eduardo e Alexandre Pessoal, que morreu em 2014 após um grave acidente de moto.

"Só não sei quando terei filhos porque o futuro a Deus pertence. Vamos saber quando chegar o momento certo. Não descarto esses bons pensamentos. Também tenho direito a tê-los", contou.

O casamento

O cantor e a pedagoga se casaram no civil em janeiro deste ano "após sete anos de beijinhos e carinhos sem ter fim e mais dois de maravilhosa convivência", conforme ele disse na ocasião, em uma publicação no Instagram.

Depois disso, Erasmo Carlos fez duas declarações para Fernanda na rede social: uma no aniversário dela e outra em junho, na qual a chamou de "musa, namorada de papel passado".

Na entrevista ao Extra, o cantor afirmou que já compôs muito para a mulher. Aliás, o álbum Amor é Isso, lançado no ano passado, foi totalmente dedicado a ela.

Em seu novo trabalho, chamado Quem foi que disse que eu não faço samba?, ele afirma que o público não encontrará músicas escritas para Fernanda, mas vai lançar um livro de poesias com alguns textos sobre a amada.