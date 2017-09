Jaloo e ATR fazem show em São Paulo

A banda instrumental ATR se apresenta ao lado do cantor e compositor paraense Jaloo nesta quinta-feira, 7. O show será realizado na Casa Natural, na zona oeste de São Paulo, às 20h. Os ingressos custam entre R$ 25 (primeiro lote; meia-entrada; pista) e R$ 80 (preço único; inteira).

Quem se apresenta primeiro é o ATR, que surgiu na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. Formado por Gustavo Palma (sintetizadores), Eduardo Porto (bateria), Juliano Parreira (baixo e synthbass) e Gustavo Koshikumo (guitarra e sintetizadores), o grupo acaba de voltar de uma turnê pela Europa. No momento, a banda dá continuidade à turnê do compacto MIDI, que sucede o disco Positrônico (2015).

Na sequência, quem sobe ao palco é o paraense Jaloo, um dos nomes mais interessantes da música brasileira nos últimos anos, e que surgiu no Pará, mais especificamente na cidade de Castanhal, na região metropolitana de Belém.

Em 2015, Jaloo lançou #1. Versátil, as composições do álbum mesclam elementos do tecnobrega do Pará com fortes batidas eletrônicas. Os ritmos litúrgicos e anacrônicos ditam o ritmo do trabalho de Jaloo, que prepara um novo disco de inéditas.

Serviço

Jaloo e ATR na Casa Natura Musical

Data: 7 de setembro, quinta-feira (feriado)

Horário: 20h (abertura da casa)

Local: Casa Natura Musical - Rua Arthur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, São Paulo - SP

Ingressos: de R$ 25 (primeiro lote; meia-entrada; pista) a R$ 80 (preço único; inteira; camarote) pelo site Eventim

Classificação etária: 12 anos.

