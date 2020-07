Jacquin ironiza sobre concorrência do 'MasterChef': 'existe?', pergunta

Os apresentadores e a diretora do MasterChef Brasil, que estreia sua 7ª temporada na próxima terça-feira, 14, foram questionados sobre o reality show culinário da Globo, Mestre do Sabor, durante coletiva virtual realizada pela Band nesta terça-feira, 7.

Em determinado momento, o assessor da emissora, que mediava a entrevista, comentou: "a gente recebeu algumas perguntas sobre programas da concorrência...". Erick Jacquin, um dos jurados, interrompeu em tom de brincadeira: "Tem? Existe?". Diferente dos outros presentes, Paola Carosella e Henrique Fogaça pareceram não dar risada e mantiveram a seriedade.

A pergunta prosseguiu, questionando se o "sucesso do Mestre do Sabor afeta em algo o MasterChef" e se isso os motivaria a "inovar mais, já que foram os pioneiros do gênero no Brasil".

A resposta foi dada por Marisa Mestiço, diretora da atração. "Nós somos os pioneiros, então imagino que a gente acaba abrindo muitas 'porteiras' para todo mundo que veio depois. Acho que sempre a concorrência é uma coisa saudável. Faz a gente sair do nosso eixo, não se acostumar a fazer as mesmas entregas. Olhar onde a gente tem mais potencial."

"Mas a verdade é que nós temos mais experiência do que todos eles, não só o Mestre do Sabor, mas todos os outros programas, e acho natural que a gente tenha uma relação saudável, já que a gente está no mesmo segmento, apesar de serem, de verdade, programas muito diferentes", prosseguiu.

Por fim, concluiu: "Eu acho que a gente se concentra no próximo passo, não estou olhando para quem está vindo atrás."