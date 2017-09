Ivete Sangalo se emociona ao encontrar ex-colega de juventude no 'The Voice'

Em sua estreia no The Voice Brasil na noite desta quinta-feira, 21, Ivete Sangalo não virou a cadeira para Dhi Ribeiro, uma carioca de 52 anos criada em Salvador.

Pouco depois, porém, ela se emocionou ao reencontrar a participante, antiga colega com quem trabalhou em sua juventude.

"Ela tem uma fisionomia tão familiar!", contou Ivete a Carlinhos Brown, que subiu ao palco após Dhi escolhê-lo para ser seu técnico no programa (Brown e Michel Teló haviam virado suas cadeiras pois queriam Dhi para suas equipes). "Parece que eu te conheço", complementou.

Foi então que Dhi revelou: "Nós fomos modelo na mesma agência". Empolgada, Ivete logo emendou: "Na Girafas (agência de modelo)! Cala boca! Mulher!", reagiu ela, que se levantou da cadeira e foi em direção à ex-colega.

"Quando estava ali sentada, pensei: 'Engraçado, essa menina tocou tanto a gente que parece que é íntima'", afirmou Ivete. Dhi, que cantou Milagres do Povo, de Caetano Veloso, recordou que, em sua última viagem como modelo, com destino a Feira de Santana, Ivete estava presente. "Fiquei emocionada", disse Ivete sobre o reencontro. No fim da apresentação, elas ainda cantaram um trecho da canção Sá Marina, de Wilson Simonal.

