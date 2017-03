Ivete Sangalo manda mensagem à Grande Rio: 'Toda sorte do mundo para nós'

Muita gente está ansiosa para o resultado da apuração das escolas de samba do Carnaval do Rio de Janeiro, que será feita nesta quarta-feira, 1º, a partir das 16h45. E Ivete Sangalo é uma delas. A cantora mandou uma mensagem de boa sorte à Acadêmicos da Grande Rio, que a homenageou no desfile deste ano. "Grande Rio, toda sorte do mundo pra nós! A vitória está no sentimento que colocamos em tudo que fazemos", escreveu a cantora.

"O amor, a beleza e a garra da comunidade transbordaram na avenida no domingo. Isso é a nossa verdade. Um ano de muito trabalho! Um ano vivendo coisas que jamais imaginei viver. Pessoas especiais, gente de bem trabalhando duro para levar pra Sapucaí a história dessa cantora. Qual o meu troféu? A felicidade!", escreveu Ivete, que participou das discussões da construção do enredo "Ivete do rio ao Rio", sobre a trajetória da cantora baiana.

"Um cantora feliz demais, realizada, amada e cantada com toda a força por esse povo querido de Caxias e de todo Brasil. Meu coração é campeão! Obrigada a todos que fizeram desse carnaval o melhor carnaval de todos os tempos!", afirmou. Ela ainda agradeceu o carnavalesco Fabio Ricardo. "Meu carnavalesco lindo e amado. Como você entendeu a minha alma! Você é um talento. Parabéns meu amigo querido".

