Itaú Cultural apresenta programação teatral

Dentro de sua programação de teatro deste mês, o Itaú Cultural (Avenida Paulista, 149) recebe, nos dias 17 e 18, às 20h, a peça As Criadas, dirigida por Eduardo Tolentino de Araújo, com Clara Carvalho, Mariana Muniz e Chris Couto no elenco. Já nos dias 19, às 20h, e 20, às 19, será encenada A Barragem de Santa Luzia, primeira montagem da companhia Entre o Trem e a Plataforma. A entrada é gratuita. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.