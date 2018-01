Isadora Ribeiro pede ajuda para encontrar sobrinho desaparecido

A última vez que o garoto aconteceu no começo do ano, no dia 3 de janeiro. "Meu sobrinho desapareceu! Por favor ajudem-nos!!", escreveu a atriz - Divulgação

A atriz Isadora Ribeiro, conhecida por ter aparecido em uma clássica abertura do Fantástico e por ter participado de diversas novelas na década de 1990, compartilhou imagens de seu sobrinho, Daniel José Brito, de 18 anos, que está desaparecido desde o dia 3 de janeiro, de acordo com sua família.

Isadora fez um apelo para que o garoto seja encontrado. A última vez que o garoto aconteceu no começo do ano, no dia 3 de janeiro. "Meu sobrinho desapareceu! Por favor ajudem-nos!!", escreveu a atriz.