Íris Bruzzi relata ter sido abusada por Castrinho quando jovem

A atriz Íris Bruzzi relatou um suposto abuso sexual que teria sido cometido pelo ator e humorista Castrinho durante sua juventude em entrevista ao canal de Antonia Fontenelle no YouTube. Castrinho nega as afirmações.

Segundo Íris, o episódio teria ocorrido em Recife, após uma gravação dos dois para uma TV local: "Fizemos nosso número, foi tudo bem. Quando acabou, o dono da televisão nos chamou para jantar."

"Eu que não bebo nada, tomei cinco daiquiris seguidos. Não sabia o que era daiquiri, a bebida tava chegando aqui, eu pensei que era um refresco e mandei cinco. Fiquei sabendo no dia seguinte que tinha saído carregada pelos pés pelo dono da TV", prosseguiu Íris.

Na sequência, ela e Castrinho foram para o hotel em que estavam hospedados: "Tinha pedido que meu apartamento desse comunicação com o dele. Deixamos a porta aberta, porque éramos muito amigos. A verdade é que o Castrinho me comeu a noite inteira."

"Eu acordei e senti como se tivesse uma colmeia de abelha, um pouco melada, achei muito esquisito. O que tá acontecendo? Ele falou: 'Olha, Bruzzi, eu não resisti e tive que te comer. Você é linda demais, não ia dar em sã consciência pra mim', aí ficou por isso mesmo", afirmou.

Mesmo com o conteúdo abusivo de seu relato, Íris garante: "Adoro o Castrinho e continuei, apesar de tudo, gostando muito dele."

Apesar da seriedade do tema, Antonia Fontenelle ouviu o relato com bom humor e chegou até mesmo a gargalhar no momento em que Íris afirma que Castrinho havia lhe "comido a noite inteira".

"Sorte que foi naquela época, Castrinho, porque hoje em dia você ia tá bem 'encalacrado'", afirmou Antonia em determinado momento.

Em entrevista ao site Estrelando, Castrinho falou sobre as falas de Íris Bruzzi: "isso daí foi uma viagem da Íris. Nós tivemos um affait, e se fosse isso que ela falou, não duraria mais algum tempo. Não entendo como uma mulher tão bacana surgiu com uma história dessas 57 anos depois."

"Somos amigos, nos encontramos há pouco tempo em um evento com a Carmen Verônica. Minha mulher gosta dela... Seria cômico se não fosse trágico", concluiu.

