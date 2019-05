Intérprete de Chewbacca, ator Peter Mayhew morre aos 74 anos

O ator Peter Mayhew, que interpretou Chewbacca em vários filmes da saga "Guerra nas Estrelas", faleceu na terça-feira, 30, aos 74 anos. Mayhew morreu em sua casa, no Texas, de acordo com um comunicado da família nesta quinta-feira, 2. Ainda não há informações sobre possíveis causas.

O artista fez sua primeira aparição como o Chewbacca no thriller de ação de ficção científica "Star Wars", de 1977, e coestrelou mais quatro filmes da série: O Império Contra-Ataca, O Retorno de Jedi, A Vingança do Sith e O Despertar da Força.

"Ele era o mais gentil dos gigantes - um homem grande com um coração ainda maior que sempre me fazia sorrir e um amigo leal que eu amava muito", escreveu no Twitter o ator Mark Hamill, que interpretou Luke Skywalker contracenando com Mayhew. "Sou grato pelas memórias que compartilhamos e sou um homem melhor por tê-lo conhecido", disse