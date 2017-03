Internautas reclamam de parcialidade de Leifert no 'BBB17' e pedem volta de Bial

O "Big Brother Brasil 17" é o grande assunto das redes sociais e, mais uma vez, por um motivo polêmico. Nesta quarta-feira, 15, internautas estão fazendo uma campanha para que Pedro Bial volte a apresentar o reality. O motivo? O apresentador Tiago Leifert estaria sendo parcial.

Muitas pessoas reclamaram que o apresentador mostrou favoritismo por Emilly durante o discurso de eliminação de Roberta na última terça-feira, 14. As duas participantes ficaram próximas no início do programa, mas logo se afastaram e tiveram alguns atritos.

Na hora do discurso, Leifert teria passado a impressão de que a culpa dos problemas entre as competidoras foi de Roberta. "Queremos um apresentador e não um torcedor de Emilly disfarçado de apresentador', disse uma internauta no Twitter.

