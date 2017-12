Internautas lamentam a morte de Nazaré Tedesco

Senhora do Destino foi uma das novelas de maior sucesso da Rede Globo e eternizou a vilã Nazaré Tedesco (Renata Sorrah) no imaginário dos telespectadores. Por isso, quando a emissora anunciou que reprisaria a novela no Vale a Pena Ver de Novo, os internautas rechearam as redes com memes e comemorações.

Nesta sexta-feira, 8, foi transmitido novamente o último episódio da produção, no qual Nazaré foge com o bebê de Isabel (Carolina Dieckmann) para se suicidar em seguida.

Esta cena é uma das mais icônicas de toda a novela e até hoje serve de referência para memes na internet. Dessa forma, a reprise deste episódio também causou forte reação dos telespectadores na internet.