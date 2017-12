Internautas dão dicas para 'estragar' Natal da família no Twitter

"É pavê ou 'pacumê'?" "E as namoradinhas?"

Você provavelmente já ouviu essas e tantas outras frases que aparecem nas reuniões de família a cada ano, especialmente no fim do mês de dezembro, certo? Usuários do Twitter resolveram "inovar" e juntaram diversas frases e atitudes que podem ser tomadas para sair um pouco da mesmice e "estragar" o clima das festas - tudo em tom bem-humorado, é lógico.

Confira algumas dicas abaixo feitas com a hashtag "#ArruinandoACeia" e divirta-se:

- "O dia que minha tia perguntou "e aí Leonardo, e as namoradinhas?". E eu respondi: "vish tia, a namoradinha sou eu."

- "E ai tio, já colocou a pensão do seu filho em dia?"

- "Neste Natal eu vou: apertar as bochechas da minha tia e perguntar: 'e os namoradinhos?'; cuspir na panela de arroz com uva passas; colocar a foto de um pavê na mesa e dizer: 'o pavê é só pra ver mesmo tio'; tocar num assunto polêmico durante a ceia".

- Propor no grupo da família "que tal esse ano a gente entregar bilhetinhos carinhosos em vez de presentes pra lembrar a verdadeira essência do Natal?"