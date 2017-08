Internautas criticam programa 'Encontro' por aparição curta de J Balvin

O cantor colombiano J Balvin se apresentou no programa Encontro na manhã desta terça-feira, 15. Ele possui uma das músicas mais tocadas no momento, porém pouco tempo lhe foi dedicado durante o programa e os seus fãs compartilharam mensagens furiosas nas redes sociais.

Sucesso de Balvin no momento, Mi Gente já é a mais tocada no Spotify há duas semanas e acumula mais de 400 milhões de visualizações no YouTube em apenas um mês de lançamento.

Sua passagem pelo programa de Fátima Bernardes foi cortada pelos comerciais e somou, ao todo, menos de três minutos. Indignados, os internautas criticaram a breve aparição e usaram a hashtag #JBalvinNoEncontro. O assunto logo se tornou um dos mais comentados no Twitter.

Veja Também

Comentários