Internautas criticam cortes no 1ª capítulo da reprise de 'Senhora do Destino'

Uma das novelas de maior sucesso da televisão brasileira, "Senhora do Destino", estreou no "Vale A Pena Ver De Novo" na última segunda-feira, 13. Rapidamente, o nome da novela e da personagem Nazaré - que nem apareceu no primeiro episódio - foram parar nos tópicos mais comentados do Twitter.

Mas, infelizmente, a repercussão da novela nas redes não foi completamente positiva. Muitos telespectadores reclamaram dos cortes de cenas e da mudança na resolução da imagem. "Senhora do Destino" foi gravada em 4:3, uma imagem menos estendida, e a Globo resolveu esticar a imagem para 16:9, padrão das transmissões em alta definição. A mudança causou enquadramentos estranhos.

