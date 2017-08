Internautas comemoram 'Dia do Solteiro' nas redes sociais

Se você não está em um relacionamento sério, saiba que este dia é seu! Nesta terça-feira, 15 de agosto, é celebrado o Dia do Solteiro. A data inusitada levou a hashtag #SerSolteiroÉ para os assuntos mais comentados nas redes sociais. Muitos internautas usaram o termo para falar sobre como se sentem sem estar comprometidos com alguém.

Alguns parecem bem felizes com seu estado civil: #SerSolteiro é ser: "linda, livre, leve e solta", disse uma usuária do Twitter. Mas nem todo mundo está comemorando. Alguns só queriam ter um relacionamento sério: #SerSolteiroÉ ter que responder perguntas indelicadas, mas no fundo esse é o nosso sentimento", disse um internauta.

Veja Também

Comentários