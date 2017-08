Internautas apoiam Gianecchini após fotos de suposto beijo gay

Fotos vazadas nesta sexta-feira, 25, mostram supostamente o ator Reynaldo Gianecchini beijando outro homem em uma praia. O que poderia ser considerado algo de grande repercussão, na verdade foi recebido com naturalidade pelos internautas.

"Pelo menos ele tem alguém para beijar", escreveu o usuário Victor Carapelli. Não há confirmação de que a pessoa na foto seja, de fato, Gianecchini. Além disso, a qualidade da imagem não permite ter certeza se houve beijo ou não.

A maioria dos internautas não esboçou espanto. "Deu até uma inveja, queria tá beijando também", tuitou a usuária que utiliza o nome unicorn. Outros defenderam o direito do ator de se relacionar com qualquer pessoa por quem ele se sinta atraído, independentemente do sexo. "Reynaldo Gianecchini pode ser bi! Ou Gay? Ele é o que quiser. O importante é aproveitar os momentos felizes da vida".

