Internautas acusam Raul Gil de racismo contra asiáticos

No Programa Raul Gil do último sábado, 15, o apresentador recebeu crianças brasileira de descendência asiática. Ao interagir com os convidados, porém, Raul fez comentários considerados racistas.

Em alguns momentos, ele disse para que as crianças abrissem o olho e começou a imitar um sotaque japonês. Depois, ele chegou a dizer que não conseguia diferenciar um do outro e perguntou se todos eles eram irmãos.

Posteriormente, a banda sul-coreana K.A.R.D. chegou ao palco para se apresentar. Antes disso, Raul mais uma vez imitou gestos e sotaques de japoneses, coreanos e chineses, e disse que eles "falam pouco", diferentemente dos brasileiros "que falam muito e falam besteira".

Raul então perguntou se os integrantes estavam solteiros. Com a resposta afirmativa, a plateia gritou de alegria, mas o apresentador rebateu: "Por que vocês estão gritando? Vão casar com eles? Vocês não sabem! Com esse 'olhão grande', tem que esticar".

Nos comentários do vídeo publicado no canal do YouTube do SBT, fãs da banda criticam a atuação de Raul Gil, apontando 'racismo' e 'desrespeito' em seus comentários.

Um trecho do programa foi publicado na página do Facebook do Yo Ban Boo, um canal do YouTube que fala sobre cultura pop sul-coreana, japonesa e chinesa, e já tem mais de 3 mil compartilhamentos. Nos comentários, muitos internautas se mostraram revoltados com as falas de Raul, e, mais uma vez, apontaram racismo.

Veja Também

Comentários