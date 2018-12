Internauta sugere que filha de Kim Kardashian não tem DNA dela; Khloe responde

Kim Kardashian publicou uma foto no Instagram de quando era criança e seus seguidores logo notaram como ela se parecia com a filha North. Mas um internauta sugeriu que a filha mais nova da socialite, Chicago, não teria o DNA dela, pois nasceu de barriga de aluguel.

O caso começou quando Kylie Jenner comentou que a 'baby K' se parecia com Chicago, de 11 meses. Um dos internautas disse que a menina poderia "se parecer mais com Kanye ou com a mãe substituta".

Kanye West e Kim Kardashian decidiram ter o terceiro filho por meio de uma barriga de aluguel. A decisão veio após a socialite ser orientada por médicos a não engravidar, pois teria uma gravidez de alto risco.

Em resposta ao comentário desagradável, Khloe Kardashian entrou na discussão. "Se você não sabe sobre a situação de uma pessoa, então talvez não devesse comentar. Tente se informar primeiro antes de fazer declarações estúpidas como essa (...). Chicago é totalmente filha biológica da Kimberly. Agradeça a Deus que ela pôde ter uma barriga de aluguel e que somos abençoados com essa doçura da Chi Chi", escreveu a irmã.

Depois, Khloe comentou novamente que o casal fez embriões com os próprios gametas e que foram "abençoados" por ter a barriga de aluguel para carregar o bebê.