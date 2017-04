Internado desde março, Jerry Adriani anuncia que está com câncer

Internado desde a última sexta-feira, 7, no hospital Vitória, na Barra da Tijuca (zona oeste do Rio), o cantor Jerry Adriani, de 70 anos, anunciou nesta segunda-feira, 10, por meio de nota nas redes sociais, que está com câncer. Ele não informou qual órgão foi afetado, e se limitou a informar que "está começando tratamento".

Desde o início de março o cantor, famoso representante do movimento da Jovem Guarda, tem relatado por meio das redes sociais seus problemas de saúde. Ele foi internado logo após o carnaval e em 4 de março publicou vídeo no Facebook em que afirmou ter sentido "problemas físicos" no final do carnaval. Por isso consultou seu médico e foi orientado a se internar. Submetido a "uma pequena intervenção", que ele não detalhou, o cantor disse que a situação estava "sob controle".

Em 14 de março Adriani se manifestou novamente no Facebook, desta vez por um texto: "Como muitos sabem, fui surpreendido por problemas de saúde que me levaram a uma internação e à constatação de que havia passado por uma trombose profunda que acabou provocando embolia pulmonar. Fiquei internado por uma semana no Hospital Samaritano (...). A equipe médica me permitiu ir para casa para enquanto isso analisar as razões físicas que me levaram a esse quadro que chegou sim a ter gravidade. No momento, o que eu posso dizer para todos vocês. Peço ao Senhor dos Universos que me proteja, que nos proteja e me dê muita fé para seguir em frente". Por conta desses problemas, ele teve que cancelar shows, o que também anunciou em seu perfil no Facebook.

Nesta segunda-feira, nota publicada pouco antes das 20h anunciou o diagnóstico: "Jerry Adriani e família vêm informar (...) que encontra-se em tratamento contra a doença câncer, descoberta após uma série de exames, ao longo das últimas semanas, após ter dado entrada no hospital em março com um quadro de trombose venosa profunda. Jerry está começando tratamento para controle desta patologia. Pedimos a todos que, independentemente de seus credos, solicitem força e pronto restabelecimento ao querido amigo e cantor".

