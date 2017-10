Na última quarta-feira, 11, Perrie Edwards e Jade Thirlwall, integrantes do grupo feminino Little Mix, apareceram em um vídeo em que assistem ao clipe "K.O." de Pabllo Vittar.

No vídeo, publicado pelo fan clube Little Mix Brasil, as cantoras cantam e dançam a música da cantora brasileira.

Mais tarde, Pabllo comentou o vídeo em seu Twitter: "Notada pelas fadas".

