Integrantes do grupo de K-pop BTS viram bonecos da Mattel

Os integrantes do grupo sul-coreano de K-pop BTS ganharam versões em bonecos lançados pela Mattel. A empresa mostrou a novidade na madrugada desta terça-feira, 26, no Twitter.

"Estamos animados em mostrar para vocês a linha fashion de bonecos #BTSxMattel! (...). V, SUGA, Jin, Jung Kook, RM, Jamil e j-Hope viraram bonecos inspirados no vídeo da música Idol", escreveu a companhia ao publicar uma foto com o grupo em miniatura reunido numa espécie de palco.

A Mattel também publicou fotos individuais dos bonecos e detalhes das "roupas usadas" pelos brinquedos.

Show

No próximo dia 25 de maio, o grupo fará uma apresentação única no Brasil, na cidade de São Paulo. A venda de ingressos começou em 11 de março e gerou grandes filas. O show faz parte da turnê Speak Yourself, que a banda realizará este ano, e incluirá Estados Unidos, Japão e países da Europa.