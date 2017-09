Até o dia 27 de outubro, o Instituto NET Claro Embratel está com inscrições abertas para a 3.ª edição NETLABTV destinada criadores que poderão inscrever roteiros de séries nas categorias ficção e não ficção (variedades, documental, reality show e doc-reality), com foco nos canais de TV por assinatura. As inscrições, gratuitas, pelo site: www.institutonetclaroembratel.com.br/netlabtv.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

