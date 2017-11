Inscrições abertas para curso de contação de histórias da Biblioteca Municipal

Estão abertas as inscrições para o curso “Contar Histórias e Encantar Leitores”, que acontecerá de 21 a 24 de novembro, na Biblioteca Municipal “Anna Luiza Prado Bastos”, localizada no Horto Florestal, em Campo Grande. Interessados devem ligar para o telefone 3313-1009.

Podem participar adolescentes a partir de 12 anos. O curso é totalmente gratuito. As aulas serão ministradas pela coordenadora de projetos e contadora de histórias da Biblioteca, Lucimar Weiler.

O curso terá conteúdos específicos que vão colaborar para o desenvolvimento do participante durante as contações de histórias. A programação inclui aulas com os seguintes temas: “A importância de contar histórias a promoção da leitura”; “Que história é está?”; “Mar de história”; “Como trabalhar uma história”; “Ateliê: confecção de recursos para contar histórias” e “Contando histórias com recursos”.

A capacitação terá a duração de 20 horas. A organização do curso é do grupo de contação de história Sherazade, da Biblioteca Municipal.