Início da carreira de David Bowie será tema de novo documentário

Mais de dois anos após a morte do ícone do rock David Bowie, um novo documentário sobre sua vida será lançado. "Life Before Ziggy - Remembering David Bowie's Early Years" promete abordar a época inicial da carreira do astro.

O documentário deve funcionar como uma sequência prévia para outros dois trabalhos lançados anteriormente.

"David Bowie: Five Years" (2013) e "David Bowie: The Last Five Years" (2017) foram ao ar pela BBC e focavam, respectivamente, no auge e no final da carreira do cantor.

Ainda em fase de produção, o novo documentário deve ser publicado em 2019.