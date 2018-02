Ingressos populares para desfiles do Grupo Especial foram quase todos reservados

No Rio de Janeiro, as entradas para assistir aos desfiles do Grupo Especial nos setores 12 e 13 do Sambódromo, onde ficam as arquibancadas populares, foram quase todos reservados. Caso as compras sejam concluídas, restarão cerca de 350 ingressos para acompanhar os desfiles de domingo (11).

Os desfiles do Grupo Especial ocorrem em dois dias. No dia 11 de fevereiro, se apresentam na avenida Império Serrano, São Clemente, Unidos de Vila Isabel, Paraíso do Tuiuti, Acadêmicos do Grande Rio, Estação Primeira de Mangueira e Mocidade Independente de Padre Miguel. Já em 12 de fevereiro, será a vez de Unidos da Tijuca, Portela, União da Ilha do Governador, Acadêmicos do Salgueiro, Imperatriz Leopoldinense e Beija-Flor de Nilópolis.

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) recebeu, a partir das 14h de ontem (2), por telefone, as solicitações de reservas para as arquibancadas populares. Aqueles que conseguiram efetivar o pedido deverão concluir a aquisição do bilhete amanhã (3), entre 9h e 15h, através do pagamento em dinheiro no estande localizado atrás do Setor 11 da Sapucaí. Em caso de não comparecimento, a reserva é cancelada. Este processo foi adotado para evitar as enormes filas devido a alta procura por estas entradas.

Os bilhetes para as arquibancadas populares custam R$10, sendo a meia-entrada a R$5 para aqueles que têm direito ao benefício conforme a legislação. São os mais baratos. Todos os 14 mil ingressos para o setor 13 – 7 mil para domingo e 7 mil para segunda-feira – foram reservados até às 17h15.

Para o setor 12, que tem a mesma carga de ingressos, os atendimentos prosseguiram até por volta de 18h10. Foram reservados todos os ingressos para segunda-feira e 95% para domingo, o que significa que restariam cerca de 350 bilhetes. Essas entradas, somadas àquelas em que a reserva não se converter em compra, deverão ser colocadas à venda na bilheteria na próxima semana, em data a ser anunciada.

Outros setores

Foliões que desejam acompanhar os desfiles de domingo (11) ainda podem comprar ingressos para todos os demais setores, do 2 ao 11. Já para segunda-feira (12), os setores 10 e 11 estão esgotados, restando do 2 ao 9. As vendas ocorrem exclusivamente na bilheteria do Sambódromo. O pagamento deve ser feito em dinheiro. A única exceção são as frisas de seis lugares, cuja aquisição pode ser efetivada pelo telefone (21) 2233-8151.

Ao todo, 50 mil ingressos foram colocados à venda, sendo metade para domingo e metade para segunda-feira. De acordo com o coordenador de Vendas e Atendimento da Liesa, Heron Schneider, restam menos de 5 mil para cada dia. Para ele, não será um problema se nem todos forem comercializados. "Desde 2012, quando o Sambódromo foi duplicado, o ano passado foi a primeira vez que vendeu tudo. Foi uma exceção. Caso esse ano sobre em torno de 2 mil ingressos por dia, não será nenhuma anomalia se compararmos com 2013, 2014, 2015 e 2016"

Para o desfile das escolas campeãs que acontece em 17 de fevereiro, 75% dos ingressos já foram vendidos, embora ainda estejam disponíveis entradas para todos os setores. "Está muito adiantada essa venda. É possível que as pessoas que deixarem para comprar na Quarta-Feira de Cinzas (14), quando já se souberem as vencedoras, não achem mais bilhetes para o setor desejado", disse Heron. Este desfile será transmitido ao vivo pela TV Brasil.