Ingressos para último show do Hangar 110 se esgotam em 20 minutos

O último show da história do Hangar 110 já tem data definida. A apresentação derradeira de uma das casas mais famosas do circuito underground e alternativo de São Paulo será realizada no dia 23 de dezembro. O CPM 22, banda liderada por Badauí, Japinha e Luciano, é quem vai encerrar os trabalhos do local, que encerra suas atividades depois de 19 anos. Os ingressos, que começaram a ser vendidos pelo site oficial do Hangar 110 na manhã desta segunda-feira, 13, se esgotaram em 20 minutos. Alguns fãs, frustrados com o encerramento das vendas, postaram mensagens na página oficial do evento solicitando um show extra.

As vésperas do anúncio da performance, o CPM 22, primeira banda a se apresentar no Hangar 110, em 18 de outubro de 1998, convocou os fãs para a performance. "No dia 23 de dezembro teremos a honra (e de certa forma, a infelicidade) de ser a banda que irá encerrar as atividades do Hangar 110, o templo do rock de São Paulo. Como a maioria já sabe, fomos a primeira banda a tocar na casa e pudemos ver de perto uma história fantástica se formar em torno desse local mítico. De qualquer forma, seja o primeiro show ou seja o último show, não importa, nós vamos chegar com a mesma pegada de sempre e tocar cada acorde com a mesma energia. Então preparem-se, será um dia para entrar para a história, amigos!!!", comunicou a banda em sua página oficial no Facebook.

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo em outubro do ano passado, Marco Alemão, dono do Hangar 110, afirmou que os jovens haviam perdido o interesse pelos shows ao vivo. "Quando abrimos o Hangar, éramos únicos. A gente viu que tinha uma relevância na cena alternativa. Hoje a coisa está difícil e infelizmente a internet tem atrapalhado um pouco. Não há perspectiva de melhora. A garotada não quer mais vir aos shows para curtir um som, conhecer gente e falar sobre música. Eles querem, na verdade, é ouvir tudo pela internet. Isso vale para as bandas também. Tem muito grupo que não se preocupa com a sonoridade produzida, mas só com a fama. Eles contabilizam o número de curtidas no Facebook. Querem ser famosos acima de qualquer coisa", disse ele na ocasião.

Em meados dos anos 2000, o Hangar 100 se tornou o principal reduto punk/hardcore da cidade. Algo similar ao CBGB (famoso clube de country e bluegrass de Nova York). Inocentes, Replicantes, New York Dolls, Ratos de Porão, Cólera, Exploted, Dead Fish, NX Zero, Dance of Days, Garage Fuzz, Hateen, Street Bulldogs, Blind Pigs e The Toy Dolls foram algumas das bandas que passaram pelos palcos do famoso local.