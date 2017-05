Ingressos para show de Paul McCartney em São Paulo se esgotam em um dia

Em pouco mais de 24 horas, foram vendidos todos os 45,5 mil ingressos disponíveis para o show de Paul McCartney no Allianz Parque, em São Paulo, a ser realizado na noite de 15 de outubro.

A capital paulista é o primeiro dos shows do ex-Beatle a ter seus bilhetes completamente vendidos. Os ingressos, cujos valores variavam entre R$ 350 a R$ 850, começaram a ser vendidos na meia-noite de segunda-feira, 8. No início da tarde desta terça-feira, 9, a Time For Fun, empresa que comanda o site Tickets for Fun anunciou que a venda para a apresentação chegou ao fim.

Paul volta ao Brasil com a turnê One on One, que não tem relação alguma com a celebração dos 50 anos do disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, dos Beatles.

Veja Também

Comentários