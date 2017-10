Ingra Lyberato lança livro sobre 'medo do sucesso' em São Paulo

Você se lembra da atriz Ingra Lyberato? Surgida no final da década de 1980 em novelas como Tieta e Pantanal, além de ter feito o papel da protagonista que dá o nome de A História de Ana Raio e Zé Trovão, ela está prestes a realizar o lançamento de seu livro na cidade de São Paulo.

O Medo do Sucesso - A vida nos palcos, no cinema e na televisão terá uma sessão de autógrafos no próximo dia 25 de outubro, uma quarta-feira, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional (Av. Paulista, 2073 - Consolação, São Paulo), a partir das 19h.

Nascida em Salvador, na Bahia, iniciou as vendas de seu livro em sua terra natal, no começo deste ano, quando conversou com o E+ sobre a obra. De acordo com ela, o livro tem o propósito de ajudar outras pessoas: "Ele é de autoajuda nesse sentido. Eu exponho situações e problemas e, ao mesmo tempo, dou dicas para o leitor não cair nas mesmas armadilhas. Nós somos os nossos maiores inimigos, os únicos inimigos na verdade".