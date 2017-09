Influencer brasileira é comparada a Cara Delevingne por Vogue America

De acordo com a Vogue norte-americana, Maju Trindade é um nome no qual devemos ficar de olho. A publicação a comparou à modelo Cara Delevingne por conta do seu visual descolado, suas tatuagens e sua presença forte em diversas mídias sociais. "O charme de seu armário está em suas produções acessíveis - a maior parte de suas roupas são streetwear, mesmo quando ela vai conhecer o QG da Jean Paul Gaultier ou está posando em praias da Cidade do Cabo", diz a publicação.

Maju é um fenômeno no Youtube, com 1,8 milhão de inscritos em seu canal. Ela começou os vídeos em 2011 e, hoje, conta também com 4,7 milhões de seguidores em seu Instagram.

