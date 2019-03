'Infelizmente permanece na mesma situação', diz empresária de Claudia Rodrigues

Atores e artistas fazem uma verdadeira corrente de oração para pedir a melhora no estado de saúde de Claudia Rodrigues. Ela foi transferida na noite deste sábado, 23, para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A atriz, que tem esclerose múltipla, estava internada desde quarta-feira, 20, na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro.

Nesta segunda-feira, 25, a empresária de Claudia, Adriane Bonato, publicou notícias sobre a atriz no Instagram. "Agradeço a todas as pessoas desse planeta que tiraram alguns minutos de seu precioso tempo para orar pela Claudinha. Ela infelizmente permanece na mesma situação! Mas tenho certeza, depois de ter conversado muito com Deus, que nossa baixinha já já estará de volta para alegrar nossos corações", escreveu Adriane em legenda da foto na qual a atriz aparece sorrindo em uma igreja.