"Indústria Americana" desbanca "Democracia em Vertigem" no Oscar

O Brasil continua sem vencer um Oscar. O filme "Democracia em Vertigem", de Petra Costa, não foi premiado na noite deste domingo, 9, durante cerimônia da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, em Los Angeles (EUA).

O vencedor da categoria de Melhor Documentário foi "Indústria Americana", uma produção dos Estados Unidos que conta a história de uma fábrica no país que é assumida por investidores chineses. A obra é uma parceria da Netflix com a produtora Higher Ground, do ex-presidente dos EUA Barack Obama e de sua mulher, Michelle Obama.